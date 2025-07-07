В прокуратуре рассказали о характере травм детей, пострадавших в Харькове

Известно, что в результате ударов БпЛА по Харькову пострадали в том числе дети. В Харьковской областной прокуратуре рассказали о характере их травм.

Некоторые дети получили ранения от обломков и взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Что известно о пострадавших детях в результате обстрелов в Харькове

В Шевченковском районе Харькова пострадали двое братьев, в возрасте 7 и 11 лет. Они получили травмы от осколков стекла.

Пострадала также трехлетняя девочка. У нее острая реакция на стресс. Медики помогли детям на месте, госпитализация не требуется.

В Слободском районе травмирован 1 ребенок – девочку 3 лет. У пострадавшей диагностировано взрывное ранение и акубаротравма.

Острую реакцию на стресс также имеют две девочки 14 и 9 лет в Холодногорском районе.

Сейчас в Харькове известно о 36 пострадавших.

Напомним, ночью 7 июля оккупанты обстреляли Харьков дронами. Враг намеренно целился по жилым районам. В результате атаки возникли пожары и повреждения в жилых районах, в частности в многоэтажке и детском саду.