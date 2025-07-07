Деякі діти отримали поранення від уламків та вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Дивіться також Атака БпЛА на Харків: кількість постраждалих зросла, серед них – діти

Що відомо про постраждалих дітей унаслідок обстрілів у Харкові

У Шевченківському районі Харкова постраждали двоє братів, віком 7 та 11 років. Вони отримали травми від уламків скла.

Постраждала також трирічна дівчинка. У неї гостра реакція на стрес. Медики допомогли дітям на місці, госпіталізація не потребується.

У Слобідському районі травмовано 1 дитину – дівчинку 3 років. У потерпілої діагностовано вибухове поранення та акубаротравму.

Гостру реакцію на стрес також мають дві дівчинки 14 та 9 років у Холодногірському районі.

Наразі у Харкові відомо про 36 постраждалих.

Нагадаємо, уночі 7 липня окупанти обстріляли Харків дронами. Ворог навмисно цілився по житлових районах. В результаті атаки виникли пожежі та пошкодження в житлових районах, зокрема в багатоповерхівці та дитячому садочку.