Вражеские БпЛА летели на Полтавщину: последствия ночной атаки

В ночь на 18 марта российская армия запустила по Украине дроны-камикадзе. во многих областях Украины, в частности в Полтавской, работала противовоздушная оборона.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

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Что известно о ночных взрывах на Полтавщине

Прошлой ночью в области защитники неба уничтожали вражеские цели. После объявления воздушной тревоги из-за применения врагом БпЛА типа "Шахед" стало известно о движении дронов в Полтавской области. Взрывы слышали в Кременчуге и в Лубенском районе.

В областной военной администрации сообщили, что в результате падения обломков в Лубенском районе повреждена кровля и окна в двух частных и одном нежилом домах.

Также после вражеской атаки в области загорелась травяная насыпь. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

В частных домах обломками повреждены крыша и окна / Фото Полтавской ОГА

Воздушная тревога на Полтавщине продолжалась более 5 часов. Большинство вражеских дронов, которые заходили в регион, были уничтожены силами ПВО.

Ночью 18 марта российские войска атаковали "Шахедами" и Черкасскую область. Там защитники неба смогли сбить 22 беспилотника. В Черкассах в результате падения БпЛА горело складское помещение с продуктами питания. Также повреждения получило админздание другого предприятия. Жертв или пострадавших в городе и области также не было.