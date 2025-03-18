Про це пише 24 Канал з посиланням на в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Дивіться також Росіяни знову запускали "Шахеди": в яких регіонах України була загроза ворожої атаки

Що відомо про нічні вибухи на Полтавщині

Минулої ночі в області оборонці неба знищували ворожі цілі. Після оголошення повітряної тривоги через застосування ворогом БпЛА типу "Шахед" стало відомо про рух дронів у Полтавській області. Вибухи чули в Кременчуці та в Лубенському районі.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків у Лубенському районі пошкоджено покрівлю та вікна у двох приватних та одному нежитловому будинках.

Також після ворожої атаки в області загорівся травʼяний насип. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У приватних будинках уламками пошкоджено дах і вікна / Фото Полтавської ОВА

Повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 5 годин. Більшість ворожих дронів, які заходили в регіон, були знищені силами ППО.

Уночі 18 березня російські війська атакували "Шахедами" і Черкаську область. Там оборонці неба змогли збити 22 безпілотники. У Черкасах внаслідок падіння БпЛА горіло складське приміщення з продуктами харчування. Також пошкоджень зазнала адмінбудівля іншого підприємства. Жертв чи постраждалих у місті та області також не було.