Разрушения на предприятии, люди без света: враг массированно атаковал Полтавщину дронами

В ночь на 23 мая российские войска совершили массированную атаку БпЛА на Полтавщину. В результате вражеского удара пострадало предприятие, также повреждены линии электропередач.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Какие последствия обстрела на Полтавщине

В результате прямого попадания и падения обломков БПЛА в Кременчугской громаде было уничтожено здание одного из предприятий. Там возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС.

По данным Полтавской ОВА, взрывной волной повреждено 7 частных домохозяйств. Соответствующие службы продолжают работу по ликвидации последствий.

Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей,

– написал Владимир Когут.

К тому же из-за повреждения линий электропередач обломками БПЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов. В ОВА отметили, что специалисты уже работают над восстановлением электроэнергии.

В Полтавской ОВА показали последствия атаки дронов / Фото: Владимир Когут

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К слову, ночью 23 мая российская армия также атаковала беспилотниками Черновицкую область. Впоследствии стало известно, что в регионе была обстреляна железная дорога.