В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в военной академии

В вечерний час суток в России традиционно происходит некий "хлопок". На этот раз он, вероятно, пришел в Санкт-Петербург. По крайней мере оккупанты уже развели плач по этому поводу.

Российские паблики пишут о взрыве военной академии в Санкт-Петербурге. Версии оккупантов относительно случившегося отличаются.

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Взрыв в Санкт-Петербурге

Так, пропагандисты рассказывают, что взрыв прогремел в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте.

Одни телеграм-каналы предполагают, что здание подверглось атакам беспилотников, а другие утверждают, что в подвале дома взорвался боеприпас.

Предварительно пострадали семь человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, один – в реанимации. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы.

Позже один из популярных пропагандистских телеграм-каналов заявил, что версия с атакой БПЛА не подтвердилась.

На самом деле, в подвале взорвался учебный боеприпас. Отмечается, что курсанты сразу же после детонации были эвакуированы. Семеро среди них пострадали.

Пресс-служба Ленинградского военного округа подтвердила, что взрыв произошел из-за детонации боеприпаса времен Второй мировой войны. Также губернатор города Беглов заверил, что инцидент не имеет отношения к теракту.

Кадры с места инцидента: смотрите видео



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