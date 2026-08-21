БПЛА ударили по Сумской области: в Конотопе и Сумах повреждены дома, есть раненые

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по территории Сумской области ночью 21 августа. Под обстрел попали, в частности, города Сумы и Конотоп.

О последствиях обстрела сообщили в Сумской ОВА. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

Обстрел Сумской области 21 августа: что известно о последствиях?

После 1 часа ночи 21 августа в Сумах начали раздаваться взрывы, о чем писали местные жители в социальных сетях. Впоследствии власти выступили с заявлением о ситуации в регионе.

Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, еще вечером российская армия совершила атаку на Конотоп беспилотниками, скорее всего, реактивного типа. В городе зафиксировали 3 прицельных удара по жилому сектору, однако чудом обошлось без погибших и раненых.

А ночью массированному удару дронов подвергся город Сумы. В результате попадания БПЛА в жилые дома и гражданскую инфраструктуру возникли пожары, по меньшей мере два человека получили ранения.

Последствия ночных воздушных ударов по Сумской области / Фото ОВА и горсовета

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По информации руководителя Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, в Сумах враг целенаправленно атаковал объекты городской гражданской инфраструктуры и жилые дома. В эпицентре одного из обстрелов в Ковпаковском районе оказался двухэтажный жилой дом, который подвергся масштабным разрушениям.

На месте попадания вспыхнул пожар, также возгорания возникли и в других местах. Всего попадания произошли в 4 точках.

Добавим, что ранее поступала информация о массированной воздушной атаке на Сумы 16 августа. Тогда также произошли попадания в жилом секторе и по объектам гражданской инфраструктуры, а на местах ударов возникли масштабные пожары.