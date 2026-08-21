Про наслідки обстрілу повідомили у Сумській ОВА. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Обстріл Сумської області 21 серпня: що відомо про наслідки?

Після 1 години ночі 21 серпня у Сумах почали лунати вибухи, про що писали місцеві жителі у соціальних мережах. Згодом влада вийшла з комунікацією щодо ситуації у регіоні.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, ще ввечері російська армія атакувала Конотоп безпілотниками, найімовірніше, реактивного типу. У місті зафіксували 3 прицільні удари по житловому сектору, однак дивом минулося без загиблих та травмованих.

А вночі зазнало масованого удару дронами місто Суми. Через влучання БпЛА у житлові будинки та цивільну інфраструктуру виникли пожежі, щонайменше двоє людей зазнали поранень.

Наслідки нічних повітряних ударів по Сумській області / Фото ОВА й міськради

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За інформацією керівника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, у Сумах ворог цілеспрямовано атакував об'єкти міської цивільної інфраструктури та житлові будинки. В епіцентрі одного з прильотів у Ковпаківському районі опинився двоповерховий житловий будинок, який зазнав масштабних руйнувань.

На місці влучання спалахнула пожежа, також загоряння виникли й в інших місцях. Загалом влучання сталися на 4 локаціях.

Додамо, що раніше була інформація про масовану повітряну атаку на Суми 16 серпня. Тоді також сталися влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури, а на місцях ударів виникли масштабні пожежі.