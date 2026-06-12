Густой дым над Тольятти: БпЛА атаковали важный для России химзавод

В ночь на 12 июня Россия подверглась массированной атаке беспилотников. Она затронула и Самарскую область.

Уже известно, что пострадала промышленная зона города Тольятти. 24 Канал собрал информацию, которая есть на данный момент.

Смотрите также, Удар по "мозгу" навигации: "Флеш" объяснил, почему Украина атакует Чебоксары

Что известно об обстреле Тольятти и каковы его последствия?

В промышленной зоне города Тольятти, что в российской Самарской области, сосредоточены стратегические химические предприятия. Воздушная тревога в этом регионе началась в ночь на 12 июня из-за угрозы беспилотников. Традиционно власти ввели план "Ковер", остановив работу аэропортов.

Под утро из Тольятти жители начали писать в социальных сетях о серии мощных взрывов. Предварительно, эпицентром их стал химический завод "Тольяттикаучук". Очевидцы зафиксировали густой черный дым над промышленным районом.

Официальные источники, как и всегда, заявляют об успешной работе ПВО. Но кадры, которые появились в сети, такие заявления опровергают – несмотря на то, что россиянам строго запрещено публиковать фото и видео с мест попаданий.

Последствия атаки БпЛА на Тольятти: смотрите видео очевидцев



Густой дым в Тольятти после воздушного удара / Фото очевидцев

Добавим, что "Тольяттикаучук" производит синтетический каучук и химические компоненты, необходимые для изготовления военных шин, резинотехнических изделий и высокооктанового топлива для техники врага. Кроме того, предприятие платит миллиардные налоги, которые напрямую финансируют российскую военную машину.

Этот важный объект уже был целью успешных воздушных ударов весной, в частности в апреле. Тогда там возникли масштабные пожары.