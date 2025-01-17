В результате атаки БпЛА на Киевщине ранен мальчик 2012 года рождения: каково его состояние сейчас

В результате ночной атаки на Киевщине ранен мальчик 2012 года рождения. В Киевской ОГА уточнили его состояние сейчас и материальные последствия атаки.

Сейчас раненый находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Какое состояние у мальчика, что пострадал во время атаки

Состояние мальчика, пострадавшего во время ночной атаки дронами в Киевской области оценивают как удовлетворительное.

Мальчик 2012 года рождения получил резаные ранения ноги. Сейчас он находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Пожар в двухэтажном кафе был оперативно ликвидирован.

Также от обломков поврежден частный дом, расположенный рядом, легковой автомобиль и заборы.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Оперативные службы продолжат работать на месте происшествия.

Напомним, на Киевщине в результате падения обломков дрона ранен мальчик 2012 года рождения. Из-за падения обломков также произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров.