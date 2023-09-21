Над Черкащиной ПВО сбила 4 ракеты: боевая часть одной из них повредила гостиницу

Утром 21 сентября российский враг атаковал Черкасщину. Украинская ПВО уничтожила четыре вражеские ракеты.

Обломки ракеты упали в центре города. Они повредили здание отеля.

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Над Черкасщиной уничтожили 4 вражеские ракеты

Как рассказали в ОВА, силами ПВО в общей сложности были сбиты четыре российские ракеты над территорией Черкасщины.

Обломки ракеты, в том числе боевая часть, упали в центре города, повредив здание отеля. В настоящую минуту есть уже 10 пострадавших, из них – 6 госпитализированы,

– сообщили местные власти.

В остальных случаях люди не пострадали, существенных разрушений тоже нет. Сейчас оперативные группы и все профильные службы продолжают работу.

Последствия атаки в Черкасской области / фото ОВА

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