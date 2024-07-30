Россия вывела в море ракетоносители: сколькими "Калибрами" может ударить

Утром, 30 июля, в Черном море фиксируется пребывание по меньшей мере трех российских кораблей, которые оснащены опасными крылатыми ракетами типа "Калибр".

С начала полномасштабного вторжения россияне неоднократно наносили удары по Украине из акватории Черного моря. Поэтому в случае объявления воздушной тревоги советуем не игнорировать угрозу.

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Сколько ракетоносителей в Черном море сейчас

Как сообщают Военно-морские силы, в Черном море сейчас фиксируются 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 12 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В частности, в Средиземном море сейчас есть 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор,

– говорится в сообщении.

Там также в очередной раз подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, накануне в Черном море фиксировалось 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.