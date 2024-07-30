З початку повномасштабного вторгнення росіяни неодноразово завдавали ударів по Україні з акваторії Чорного моря. Тож у разі оголошення повітряної тривоги радимо не ігнорувати загрозу.

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Скільки ракетоносіїв у Чорному морі зараз

Як повідомляють Військово-морські сили, у Чорному морі наразі фіксуються 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 12 ракет. Водночас у Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Зокрема, у Середземному морі зараз є 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор,

– йдеться у повідомленні.

Там також вкотре наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, напередодні у Чорному морі фіксувалося 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.