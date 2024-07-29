В етері 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив, що може означати активність російського флоту.

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Для чого росіяни вивели 3 ракетоносії

Насамперед це свідчить про те, що є ракетна небезпека з боку кораблів Чорноморського флоту. Ворог маневрує, демонструє свою присутність й намагається таким чином показати, що Чорноморська флотилія ще жива й може загрожувати Україні.

Я думаю, що це демонстрація сили, тому що ракетоносії становлять загрозу. Не виключено, що це підготовка до комплексного масованого удару. Ворог готується до цього кожного дня,

– мовив Братчук.

Він зауважив, що цивільні повинні пам'ятати й розуміти елементарні речі – у разі повітряної тривоги треба йти до укриття.

На сьогодні ворог все-таки намагається діяти підводною частиною Чорноморської флотилії, адже розуміє, що надводні кораблі можуть бути уражені. Через це надводні ракетоносії перебувають у порту Новоросійськ.

Питання спорядження підводних човнів "Калібрами" розв'язане. Зараз вирішується питання також спорядження надводних кораблів. Я думаю, що потенційно загроза зростає, але це такий сталий момент,

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Він наголосив, що у будь-якому разі Україна успішно веде дії в Чорному морі.