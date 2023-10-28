Ночью россияне атаковали Днепропетровщину: сколько ракет удалось уничтожить

В ночь на 28 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область ракетами. Отработали Силы противовоздушной обороны.

Так, ночью украинские защитники уничтожили над Днепропетровщиной 3 вражеских ракеты. Об этом сообщил глава ОВА.

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Что известно об атаке на Днепропетровщину

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Ночью подразделения ВзК "Восток" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты. Спасибо защитникам неба, что уберегли Днепропетровщину. Классная работа,

– подчеркнул Сергей Лысак.

Также чиновник отметил, что оккупанты дважды ударили по Марганецкой общине Никопольского района с тяжелой артиллерии. Агрессор выпустил по селам полдесятка снарядов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что российские террористы атаковали Никопольщину из артиллерии около полуночи.

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Ночью на Днепропетровщине сбили 3 российские ракеты / Инфографика облсовета

В Николаевской области сбили три ракеты

Виталий Ким сообщил, что 27 октября в Николаевской области уничтожили три управляемые авиационные ракеты Х-59.

В результате падения обломков российских ракет вспыхнули два пожара сухой травы. Их оперативно ликвидировали.

К счастью, обошлось без пострадавших.

около 1 часа ночи Воздушные силы предупредили о ракетной опасности, в частности, в Днепропетровской области. Вскоре СМИ написали о звуках взрыва в пригороде Днепра. Также мониторинговые каналы сообщали о взрыве в Кривом Роге.