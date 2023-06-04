Россияне убили 2-летнюю девочку: все, что известно об атаке пригорода Днепра 3 июня

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 3 июня нанесли ракетный удар по пригороду Днепра. Враг попал между двумя жилыми домами.

24 Канал собрал в материале все, что известно о ракетном ударе по Днепру. Рассказываем о последствиях атаки, есть ли жертвы и чем, собственно, били по пригороду.

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Взрыв раздался до тревоги

Начнем с того, что взрыв раздался ориентировочно в 20:33. Об этом 24 Каналу сообщили корреспонденты. А вот воздушную тревогу в городе и области объявили через минуту – в 20:34. Тогда же людей призывали перебраться в укрытия.

Уже впоследствии глава ОВА Сергей Лысак рассказал о том, что взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района. Тогда же стало известно о повреждении двухэтажного жилого дома. Также вспыхнули два пожара, которые обуздали пожарные. По имеющейся информации, было повреждено также спасательное подразделение. По состоянию на 09.40 4 июня сообщили, что пожары удалось ликвидировать.

Известно, что на 23:30 3 июня на месте попадания работали 85 спасателей, а также 18 единиц специальной техники ГСЧС.

На месте работали 85 спасателей / Фото ГСЧС

Утром 4 июня Лысак отметил, что две двухэтажки частично разрушены. Также сообщил о повреждении 10 частных домов, автомобиля, магазина и газопроводов.

Городской голова Днепра Борис Филатов резко отреагировал на удар по городу. Он отметил, что "п***ры влупили по пригороду Днепра. Снова по гражданским людям. Нелюди. Твари".

Мэр также добавил, что Днепр отправил всю необходимую технику, а также специалистов, чтобы они помогли разобрать завалы.

Последствия ракетного удара по пригороду Днепра / Фото Сергея Лысака

Что известно о жертвах и пострадавших

07:31 4 июня Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов дома достали тело девочки. Крошке только исполнилось два годика. Глава ОВА и редакция 24 Канала выражают искренние соболезнования родным малышки. Актуализировал он также данные о пострадавших. В общем их уже 22, в том числе – 5 детей.

Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов дома достали тело девочки. Крошке только исполнилось два годика. Глава ОВА и редакция 24 Канала выражают искренние соболезнования родным малышки. Актуализировал он также данные о пострадавших. В общем их уже 23:41 3 июня от Сергея Лысака поступила актуализированная информация. Глава ОВА отметил, что оккупанты ранили 5 детей. Медики состояние трех ребят оценивают как тяжелое. За их жизнь боролись в операционных. А вот девушки 11 и 17 лет – в удовлетворительном состоянии. Они будут проходить лечение амбулаторно. В общей сложности количество пострадавших возросло до 20. Из них госпитализировали 17 человек. В тот момент спасатели продолжали поиски людей под завалами. Сергей Лысак добавил, что, вероятно, там еще есть ребенок.

от Сергея Лысака поступила актуализированная информация. Глава ОВА отметил, что оккупанты ранили 5 детей. Медики состояние трех ребят оценивают как тяжелое. За их жизнь боролись в операционных. А вот девушки 11 и 17 лет – в удовлетворительном состоянии. Они будут проходить лечение амбулаторно. В общей сложности количество пострадавших возросло до 20. Из них госпитализировали 17 человек. В тот момент спасатели продолжали поиски людей под завалами. Сергей Лысак добавил, что, вероятно, там еще есть ребенок. В 22:41 появилась дополнительная информация. По словам главы ОВА, из-под завалов дома достали мужчину. Он отметил, что там все еще находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. К тому моменту было известно уже о 13 пострадавших. Среди них – трое детей: ребята 6, 11 и 15 лет. По имеющимся данным, у пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, а также ушибы.

появилась дополнительная информация. По словам главы ОВА, из-под завалов дома достали мужчину. Он отметил, что там все еще находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. К тому моменту было известно уже о 13 пострадавших. Среди них – трое детей: ребята 6, 11 и 15 лет. По имеющимся данным, у пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, а также ушибы. В 21:49 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что предварительно пострадали шесть человек. Среди них – 6-летний мальчик. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Чем атаковала Россия

Информацию об этом предоставили в Генштабе ВСУ. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 2 ракетных удара: по Донецкой и Днепропетровской областях. Для этого использовали ОТРК "Искандер".

Известно, что по пригороду Днепра оккупанты попали ракетой "Искандер-К". Это крылатая версия ракеты, выпущенной из наземной установки.

Реакция Зеленского на атаку

По словам главы государства, россияне обязательно будут отвечать за каждое преступление, которое они совершили.

Днепр. Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают. В очередной раз Россия доказывает, что является страной-террористом. За все содеянное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность,

– подчеркнул президент.

Он также выложил в сеть видео, на котором можно было увидеть первые мгновения после прилета.