Оккупанты атаковали БПЛА Днепропетровщину: из-за падения обломков загорелся завод в Кривом Роге
Источник:Сергей Лысак
В ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину. В результате этого возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.
Защитники неба работали ночью по вражеским БПЛА. Однако зафиксировано падение обломков.
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В Кривом Роге загорелся завод
Как рассказали в ОВА, из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.
Александр Вилкул также подтвердил, что ночью был сбит БПЛА над Кривым Рогом.
Из-за падения обломков возник пожар на одном из промышленных предприятий. Пожар уже ликвидирован. Главное – без потерь,
– отметил он.
Кроме того, дважды враг атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской общинах. Загорелась сухая трава – пламя уже потушили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Последствия обстрела Днепропетровщины / фото ОВА
Ночная массированная атака по Украине: все, что известно
- В ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed".
- Пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя.
- Всего во время ночной атаки было зафиксировано 33 средства воздушного нападения: 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр"; 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс"; 19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
- Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено: 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
- Кроме того, за минувшие сутки 24 сентября противовоздушной обороной уничтожены три ударных БПЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
- Отмечается, что за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более трех десятков вылетов самолетов, треть из них – на огневое поражение противника.