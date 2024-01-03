На Днепропетровщине украинские защитники уничтожили 2 ракеты: из-за обломков возник пожар
3 января 2024, 20:53Читати новину українською
Источник:Сергей Лысак
Российские военные 3 января атаковали Днепропетровскую область двумя ракетами. Известно, что воздушные цели удалось сбить. В результате падения обломков вспыхнул пожар.
Детальнее об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что "по уточненной информации, сегодня после обеда наши защитники сбили в Днепровском районе 2 вражеские ракеты".
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Вспыхнул незначительный пожар
Из-за падения обломков возник незначительный пожар. Загорелась сухая трава на открытой территории,
– рассказал Сергей Лысак.
- Обратим внимание, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 14:01. Жителей предупредили о высокой активности вражеской тактической авиации. Вскоре стало известно, что в регионе работает ПВО.
- Уже в 14:15 Воздушные силы отметили, что с Юга враг запустил ракету, и что она двигается в направлении Запорожья, Днепра, Кривого Рога. Через две минуты уточнили, что летит воздушная цель на Днепр.
- Корреспондент 24 Канала в 14:20 сообщил, что в городе раздались звуки взрывов. Мониторинговые каналы позже отметили, что ракета своей цели не достигла, ведь ее успешно сбили силы ПВО.
- А уже в 14:43 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что защитники из ВзК "Восход" сбили над Днепровским районом ракету.
2 января враг выпустил 99 ракет разного типа
- Обратим внимание, что утром 2 января произошла масштабная ракетная атака Украины. Большинство воздушных целей враг направил именно на столицу.
- Известно, что для этой атаки оккупанты использовали стратегическую авиацию Ту-95МС, истребители МиГ-31К, установки С-300/С-400/"Искандер-М". Также применяли тактическую авиацию и морские ракетоносители.
- В общей сложности российские военные выпустили 99 ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны удалось уничтожить 72 воздушных целей. Речь идет о 10 аэробаллистических ракетах "Кинжал", 59 крылатых ракетах Х-101/Х-555/Х-55, а также 3 крылатых ракетах морского базирования "Калибр".