Оккупанты заявили об обстреле "Донбасс палас" в Новогоднюю ночь: есть жертвы и пострадавшие

В ночь на 1 января Донецк попал под обстрел. Российские захватчики говорят, что под удар попала гостиница "Донбасс палас". Уже есть информация о жертвах и пострадавших.

Около 23:30 пропагандистские СМИ начали активно писать о массированном ударе по Донецку. Говорят о попадании в центр оккупированного города и жертв. Об этом известили так называемые "оперативные службы ДНР".

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В Донецке есть жертвы и пострадавшие

После полуночи российские СМИ, ссылаясь на так называемого "главу ДНР" Дениса Пушилина написали о первых раненых в Донецке. Говорят, что под обстрелы якобы попали центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.

В традиционной манере Денис Пушилин обвинил во всем наших военных.

Уже позже оккупанты продолжили делиться информацией о случившемся. Говорят, что будто под удар попала гостиница "Донбасс Палас" в центре Донецка. Об этом пропагандистским СМИ сообщили в оперативных службах.

Последствия атаки Донецка 31 декабря / Фото из местных телеграм-каналов

В 00:38 написали, что обнаружили еще одного раненого в Донецке. А еще через минут 15 поступила информация о троих погибших.

По состоянию на 01:25 пропагандистские СМИ написали, что в результате прилетов по центру Донецка погибли четыре человека. Еще 13 получили ранения.

Сразу несколько российских пропагандистов начали активно тиражировать одно и то же сообщение. В нем отметили, что в Донецке якобы умер военкор . Также, говорят, ранены журналисты.

Накануне Россия ударила по гостинице "Kharkiv Palace"

Собственно, в субботу 30 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Среди объектов, в которые попали враги, – отель "Kharkiv Palace", а также жилой дом.

Как отметил руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко, в гостинице было заселено 34 номера. Правда, еще не подсчитали, по состоянию на утро 31 декабря, сколько людей находилось в нем.

Следователи установили: россияне попали по зданию гостиницы "Kharkiv Palace" и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М",

– говорится в сообщении.