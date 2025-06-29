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24 Канал Новости Украины Из-за российской атаки жителей Дрогобыча призывают закрыть окна и без надобности не выходить
29 июня, 12:43
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Из-за российской атаки жителей Дрогобыча призывают закрыть окна и без надобности не выходить

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Россия осуществила массированную атаку на Дрогобыч, пострадала промышленная инфраструктура, возник пожар, часть города без электроэнергии.
  • Жителей призвали закрыть окна, избегать выхода на улицу, выключить вентиляционные системы, защитить органы дыхания.
  • Соответствующие службы проверяют показатели воздуха и радиации, ситуация контролируемая, все службы работают слаженно.

В ночь на 29 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину, в частности пострадали области на Западе. Жителей Дрогобыча призвали закрывать окна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дрогобычский городской совет.

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Последствия вражеской атаки на Дрогобыч

Россияне атаковали Львовскую область как дронами, так и ракетами. В Дрогобыче было много взрывов, враг атаковал объект промышленной инфраструктуры – возник пожар. Из-за обстрелов в части города пропала электроэнергия.

Соответствующие службы осуществляют измерения показателей атмосферного воздуха и уровня радиации. В городском совете предупредили жителей об опасности на улицах.

Призываем жителей громады оставаться дома, по возможности не выходить на улицу без необходимости. Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия,
– написали в совете города.

Там призвали жителей осуществить такие шаги:

  • выключить кондиционеры, вентиляцию, обогреватели с забором воздуха извне,
  • защитить органы дыхания, приготовить ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды. Можно использовать мокрое полотенце или ткань,
  • безотлагательно обратиться к медикам при ухудшении состояния здоровья.

"Ситуация контролируемая. Все службы действуют слаженно", – подытожили в городском совете.