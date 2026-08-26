Российский дрон попал в автомобиль с шахтерами в Днепропетровской области: погибли двое сотрудников ДТЭК

Вражеский удар по гражданскому автомобилю взял жизни двух шахтеров, которые возвращались домой после смены. Трагедия произошла в ночь на 26 августа в Днепропетровской области.

Об этом сообщили на официальном телеграм-канале ДТЭК.

Что известно о погибших шахтерах

Российский беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль, в котором шахтеры возвращались домой после смены. В результате вражеского попадания двое сотрудников предприятия погибли на месте.

В результате атаки погиб 52-летний Виталий Семенов, который работал шахтером на вспомогательных работах. У него остались пожилой отец, жена и двое детей.

Также жертвой обстрела стал 48-летний подземный электрослесарь Илья Русаненко. Дома его ждали мать, жена и двое детей.



Погибшие в результате вражеской атаки шахтеры / Фото: ДТЭК

В компании выразили искренние соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что это тяжелая и болезненная утрата для всей большой семьи энергетиков и шахтеров.

Напомним, ранее мы писали о вражеском ударе по шахте в Днепропетровской области, где в результате массированной атаки дронов также погиб сотрудник ДТЭК.