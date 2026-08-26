Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

Що відомо про загиблих гірників

Російський безпілотник цілеспрямовано атакував цивільний автомобіль, у якому гірники поверталися додому після зміни. Унаслідок ворожого влучання двоє співробітників підприємства загинули на місці.

Унаслідок атаки загинув 52-річний Віталій Семенов, який працював гірником на допоміжних роботах. У нього залишилися літній батько, дружина та двоє дітей.

Також жертвою обстрілу став 48-річний підземний електрослюсар Ілля Русаненко. Вдома на нього чекали мати, дружина та двоє дітей.



Загиблі внаслідок ворожої атаки шахтарі / Фото: ДТЕК

У компанії висловили щирі співчуття родинам загиблих й наголосили, що це важка й болюча втрата для всієї великої родини енергетиків та шахтарів.

Нагадаємо, раніше ми писали про ворожий удар по шахті на Дніпропетровщині, де внаслідок масованої атаки дронів також загинув працівник ДТЕК.