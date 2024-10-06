Россия снова запустила "Шахеды": где сейчас вражеские дроны-камикадзе

6 октября 2024, 21:44
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Автор: Маргарита Волошина

Вечером 6 октября российские захватчики в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:30, 06 октября

Черниговская область угроза применения ударных вражеских БпЛА,
– пишут Воздушные силы.

21:20, 06 октября

В Полтавской области объявили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА.

20:56, 06 октября

Воздушные силы сообщают об угрозе применения ударных вражеских БпЛА на территории Харьковской области.

20:45, 06 октября

Сумская область угроза применения ударных вражеских БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.