Россия снова запустила "Шахеды": где сейчас вражеские дроны-камикадзе
Вечером 6 октября российские захватчики в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Черниговская область угроза применения ударных вражеских БпЛА, В Полтавской области объявили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА. Воздушные силы сообщают об угрозе применения ударных вражеских БпЛА на территории Харьковской области. Сумская область угроза применения ударных вражеских БпЛА,
– пишут Воздушные силы.
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Черниговская область угроза применения ударных вражеских БпЛА,
В Полтавской области объявили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА.
Воздушные силы сообщают об угрозе применения ударных вражеских БпЛА на территории Харьковской области.
Сумская область угроза применения ударных вражеских БпЛА,