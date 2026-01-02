В BBC проанализировали, зачем Россия всю новогоднюю ночь атаковала Луцк и Ковель
- Россия атаковала Волынь в новогоднюю ночь, нанеся удары по критической инфраструктуре, что привело к отключению электроэнергии для более 100 тысяч абонентов.
- Атаки на стратегическую железнодорожную ветку Киев – Ковель направлены на нарушение логистического звена между Украиной и Польшей, и, по прогнозам, будут продолжаться.
В ночь на 1 января российские оккупанты запустили по Украине более 200 дронов. Под ударом, в частности, оказалась Волынь, где российские военные атаковали объекты критической инфраструктуры.
Об этом пишет BBC.
Почему Россия атаковала Волынь в новогоднюю ночь?
Всю новогоднюю ночь Волынь находилась под массированным ударом российских дронов. В результате атаки пострадала и Одесская область.
Движение российских дронов / Фото monitorwar
На границе Волынской области и Ровенской области в Вараше расположена Ровенская атомная станция, возле которой, по данным мониторинговых каналов, пролетали десятки "Шахедов". Несколько десятков российских дронов снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни. Из-за попадания, в частности в Луцке и Ковельском районе, возникли пожары – по состоянию на 7:30 утра их еще тушили.
По данным ОВА, в результате атаки более 100 тысяч абонентов в регионе остались без электроэнергии.
Удары на Волыни могли повредить энергетические объекты, помогающие обеспечивать светом и другие регионы. В частности, с 6 утра во Львове начались отключения электричества, чего не было уже несколько недель,
Оккупанты обстреляли Ковель – город на стратегической железнодорожной ветке, которая ведет из Польши в Киев. Железную дорогу уже несколько недель почти ежедневно атакуют россияне. В результате удара 1 января пострадали четверо железнодорожников, двух из них госпитализировали. Задерживались десятки рейсов.
Военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что все эти атаки идут на железнодорожную ветку Киев – Ковель. Задача противника – остановить работу этого логистического звена Украина – Польша. Атаки, по словам эксперта, будут продолжаться. Он также добавил, что "Шахеды" заходят в Украину из России, но управляются с территории Республики Беларусь.
Что известно об атаке в новогоднюю ночь?
Ночью 1 января российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Одесской, Сумской областях и на Волыни, повредив здания в Ковеле и грузовые вагоны в Конотопе. В Ковеле, что на Волыни, повреждены здания локомотивного депо. На территории зафиксировано около 7 попаданий вражескими дронами.
В Одесской области россияне атаковали два украинских порта ударными беспилотниками. Как сообщил вице-премьер, там обломки БпЛА и взрывная волна поразили портовое оборудование, транспорт и отдельные объекты инфраструктуры.
На местах ударов по порту никто не пострадал. Там спасатели и профильные службы ликвидируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.
Всего в новогоднюю ночь оккупанты запустили 205 дронов по Украине. По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.