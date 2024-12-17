Враг начал атаку "Шахедами": где пролетают дроны

Вечером 17 декабря Россия начала воздушную атаку на Украину. Противник запустил первые беспилотники с севера в районе Харьковщины.

К слову, в январе 2024 года в Великобритании протестировали лазерное оружие DragonFire, способное точно попадать в цель на расстоянии до километра. Лондон рассматривает возможность передачи Украине прототипа лазерного оружия DragonFire для защиты от дронов и ракет, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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