Враг начал атаку "Шахедами": где пролетают дроны
Вечером 17 декабря Россия начала воздушную атаку на Украину. Противник запустил первые беспилотники с севера в районе Харьковщины.
К слову, в январе 2024 года в Великобритании протестировали лазерное оружие DragonFire, способное точно попадать в цель на расстоянии до километра. Лондон рассматривает возможность передачи Украине прототипа лазерного оружия DragonFire для защиты от дронов и ракет, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Обновление информации о вражеских ударных БпЛА: Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Харьковщины. Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Сумщины. БпЛА на Харьковщине, курс – западный; БпЛА на Сумщине, курс – западный. Черниговская и Сумская областях – угроза применения врагом ударных БпЛА. Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА на Харьковщине.
Обновление информации о вражеских ударных БпЛА:
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Харьковщины.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Сумщины.
БпЛА на Харьковщине, курс – западный;
БпЛА на Сумщине, курс – западный.
Черниговская и Сумская областях – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА на Харьковщине.