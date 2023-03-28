В Черниговской области уничтожили вражеский дрон: в ОК "Север" показали последствия и обломки

В ночь на 28 марта украинские защитники уничтожили российский беспилотник "Шахид". Им оккупанты пытались атаковать Черниговскую область.

Как оказалось, дрон-камикадзе удалось ликвидировать защитникам из 105 пограничного отряда. В оперативном командовании "Север" показали кадры с обломками вражеского "Шахида".

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Как выглядят обломки "Шахида", сбившегося на Черниговщине

На обнародованном видео можно увидеть обломки российского "Шахида", который ночью уничтожили военнослужащие Сил обороны Северщины в одном из районов Черниговской области.

Обломки "Шахида" на Черниговщине: смотрите видео

Также черниговские пограничники показали, чем и как они уничтожили иранский дрон. Двигатель от сбитого "Шахида" действительно чем-то напоминает обломки от врезавшегося в дерево мопеда. Отмечается, что вражеский беспилотник ликвидировали воины из 105 пограничного отряда.

Как пограничники уничтожили дрон на Черниговщине: смотрите видео

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