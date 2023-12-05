Враг атаковал "Шахедами" Запад: в ВСУ отчитались о работе ПВО

Ночью 5 декабря на Западе страны тоже объявляли тревогу из-за атаки "Шахедами". Там работали силы ПВО.

Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины рассказало о результатах работы ПВО в западных регионах страны.

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Что известно о работе ПВО на Западе

В западных регионах силы ПВО сбили 1 дрон-камикадзе.

Один вражеский беспилотник уничтожен нашими зенитчиками в зоне ответственности,

– рассказали в ДК "Запад".

В эту ночь взрывы раздавались в Хмельницкой области, в частности в Староконстантинове, также мониторинговые каналы сообщали, что силы ПВО работали во Львовской области.

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил отметил, что вражеские беспилотники сбивались по маршруту их следования.

Что известно о ночной атаке на Украину

Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером 4 декабря и продолжила атаку ночью. Известно, что оккупанты попали по объектам гражданской инфраструктуры в Изюмском и Чугуевском районах Харьковской области.

В общей сложности по Украине было запущено 17 "Шахедов" из Курской области и Приморско-Ахтарска. Наши силы ПВО сумели сбить 10 ударных беспилотников в разных регионах Украины.

Дроны были зафиксированы в небе над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областями.

Кроме 17 БПЛА, враг также выпустил по Украине 6 управляемых зенитных ракет С-300 – они летели по гражданским объектам Донецкой области и Херсонской.



