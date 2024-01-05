Оккупанты атаковали Хмельницкую область: там отработала ПВО
Источник:Александр Симчишин
Утром враг в очередной раз атаковал Хмельницкую область. Враг традиционно направил свои дроны на Староконстантинов.
Во время атаки в области слышали взрывы. Известно, что в регионе работало ПВО.
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Оккупанты снова атаковали Хмельницкую область
В 06:52 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. Через несколько часов в Староконстантинове и других районах области раздавались взрывы.
Дроны, маневрируя, пытались атаковать Староконстантинов по нескольким направлениям. В Воздушных силах сообщали, что группы ударных БПЛА двигаются на Староконстантинов с юга и запада.
Отбой воздушной тревоги в Хмельницкой области объявили в 10:26.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что в области работала ПВО. Он поблагодарил защитников неба за работу.
Спасибо силам ПВО ВСУ за качественную и результативную работу! Держим строй,
– написал он.
Что известно о последней атаке дронами
- Сначала воздушная тревога прозвучала в Украине из-за атаки "Шахедами" 4 января около 20:55. Она продолжалась около 4 часов.
- Утром 5 января враг вторично атаковал Украину дронами-камикадзе. В Хмельницкой области дважды слышали взрывы.
- К сожалению, ночью в Херсонской области после атаки есть попадания по административному зданию и модульному городку. Пострадали не менее 7 человек.
- Также известно, что обломки сбитых дронов в Черкасской области повредили линии электропередач.