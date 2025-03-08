Оккупанты ударили по гражданскому предприятию на Харьковщине: есть жертвы и 7 пострадавших

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, Россия ударила по Харьковской области.

Ночью 8 марта 2025 года оккупанты ударили беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове, что на Харьковщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Люди получили ранения

В результате российского обстрела Харьковской области, к сожалению, три человека погибли. Одно из обугленных тел деблокировали из-под завалов. Продолжается экспертиза.

Еще семь человек получили ранения,

– говорится в сообщении.

Информацию могут уточнять, ведь спасательная операция еще продолжается.

Россия постоянно атакует прифронтовые территории различными видами вооружения. В частности, под ударом оказывается Харьков и область. К примеру, враг 7 марта попал рядом с 3-этажным домом и объектом гражданской инфраструктуры в Киевском районе города.

В результате российской ракетной атаки по жилому кварталу пострадали 8 мирных жителей. В основном у них зафиксированы ранения стеклом.