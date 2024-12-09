Ночная атака "Шахедами" на Запад: в ОВА раскрыли последствия вражеского удара

В ночь на 9 декабря враг традиционно атаковал Украину ударными дронами. Воздушная тревога докатилась до западных регионов.

Так, было громко в Ровенской области. В 0:22 Воздушные силы предупредили о вражеском ударном БпЛА в направлении Ровно с северо-запада. Примерно через 10 минут в регионе прогремели взрывы. В 00:32 громко было в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Туда летел "Шахед" с юго-востока, передает 24 Канал со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля и председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

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Атака на западные области

По словам Коваля, во время ночной тревоги силы ПВО сбили воздушную цель врага в Ровенской области. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. На месте работают представители соответствующих служб.

Сергей Тюрин рассказал, что в Хмельницкой области уничтожили два "Шахеды". К счастью, обошлось без жертв, раненых и разрушений.

К слову, в Воздушных силах раскрыли, сколько средств поражения использовала Россия для воздушной атаки ночью.

По состоянию на 08:00 противник ударил по Украине двумя управляемыми авиационными ракетами и 37-ю ударными дронами. 18 вражеских БПЛА были сбиты в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях. Еще 18 беспилотников локально потеряно.