Ситуация на Сумщине: Россия била дронами и не только

Россия не прекращает атаковать мирные украинские города с воздуха. В частности, под ударом оказались Сумы.

Ночью и утром 9 марта россияне обстреливали Сумы и область различными видами вооружений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Что известно о последствиях

Россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировали 44 взрыва.

В частности, обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская общины.

По последней враг ударил из РСЗО (15 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва). В результате попаданий повреждены 3 частных дома. По Юнаковской громаде россияне били из артиллерии САУ (3 взрыва), а также запускали КАБы (4 взрыва).

По Краснопольской громаде нанесли удар FPV-дрона (1 взрыв). На территорию Великописаревской громады враг сбросил 12 мин.

В Сумской громаде произошли удары вражеских БпЛА (2 взрыва), в результате которых повреждены объекты жилой инфраструктуры и нежилые помещения. Также в Белопольской громаде произошел сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Ранее стало известно, что российские войска ночью 8 марта атаковали тремя БПЛА учебное заведение в Ахтырке на Сумщине, повредив здание, гараж и подсобные помещения.