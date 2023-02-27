Ночные удары России по Хмельницкому: в каком состоянии пострадавшие
Источник:Сергей Гамалий
Ночью 27 февраля российские военные атаковали Хмельницкий иранскими дронами-камикадзе. К сожалению, погиб спасатель. Еще четыре человека получили ранения.
Всех пострадавших в результате атаки "Шахидов" доставили в больницу. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА.
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Трое раненых в тяжелом состоянии
Одну девушку уже отпустили на амбулаторное лечение. Впрочем, еще трое раненых находятся под наблюдением медиков.
У трех тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает,
– отметил Сергей Гамалий.
Заметим, что в результате российской атаки погиб спасатель. Владислав Дворак – командир отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части Хмельницкого. Ему было всего 22 года.
Также оккупанты повредили ряд зданий, в частности, гражданские дома. Спасатели продолжают тушить пожары. Отметим, что о взрывах в Хмельницком сообщали около 02:20.
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Что известно о ночной атаке России на Украину
- Ночью, с 23:00 и до утра, оккупанты применили по территории Украины 14 "Шахидов".
- Киев россияне запускали "Шахиды" двумя волнами. Предварительно обошлось без жертв и попаданий. Силы ПВО уничтожили все 9 дронов-камикадзе.
- В Воздушных Силах рассказали, что за эту ночь наши воины сбили 11 Shahed. Их враг выпускал с северного направления.
- Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Поврежден сад и гараж.
- В Никополе на Днепропетровщине произошел артиллерийский обстрел. Повреждены 6 домов, автомобиль и линия электропередач.
- В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Загорелось админздание, отметил Ермак.
- В Запорожской ОВА сообщили, что ночью оккупанты атаковали областной центр ракеты С-300. Секретарь городского совета отметил, что зафиксировано два прилета на объекте гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушение. К счастью, люди не пострадали. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, по всей вероятности, упал в воду, отметили в ОВА.