Ночная атака дронов, Полтавщину враг обстрелял ракетами: хронология 904 дня войны

15 августа 2024, 06:44
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Автор: Анастасия Лукашевская

Начались 904 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Враг продолжает атаковать на линии фронта, а также запускать ракеты и дроны по мирным городам. При этом украинские военные уже более недели ведут дерзкую операцию на территории страны-агрессора и продвигаются в Курской области.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, дипломатические победы, потери противника и продвижение войск по состоянию на 15 августа, рассказывает 24 Канал.

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ISW подтверждают продвижение ВСУ на Курщине

ВСУ продвинулись в Курской области России за последние два дня – 13 – 14 августа. Защитники имеют значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Украинские войска действуют в пределах заявленной максималистами границы украинского наступления. Это указывает на то, что ВСУ также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области,
– отмечают аналитики.

08:02, 15 августа

Генштаб обновил статистику потерь врага

ВСУ только за минувшие сутки ликвидировали около 1 220 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

  • личного состава – около 595 620 (+1220) человек,
  • танков – 8484 (+8),
  • боевых бронированных машин – 16 426 (+24),
  • артиллерийских систем – 16 868 (+47),
  • РСЗВ – 1 154 (+3),
  • средства ПВО – 922 (+1),
  • самолетов – 367 (+1),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50),
  • крылатые ракеты – 2 428 (+2),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65),
  • специальная техника – 2813 (+0).
07:11, 15 августа

Утром снова объявляли тревогу

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу утром, в 07:02.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для Севера из Курской области.

Уже в 07:14 объявили отбой угрозы баллистической атаки

06:36, 15 августа

Россияне роют траншеи возле Льгова

В CNN опубликовали спутниковые снимки от компании Maxar, которые свидетельствуют о том, что возле Льгова (Россия, Курская область) россияне пытаются возвести укрепления. Журналисты нашли соответствующие вакансии.

06:34, 15 августа

Взрывы на Полтавщине

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54. До этого Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины.

В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Мониторинговые сообщества отмечали, что на область летели 3 авиационные ракеты.

В 05:12 отменили воздушную тревогу, и в 05:44 в Полтавской области снова ее объявили уже из-за угрозы атаки вражеских БПЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей.

Сейчас в Полтавской ОВА не сообщали, какие последствия вражеской атаки.

06:29, 15 августа

06:27, 15 августа

Взрывы на Полтавщине

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54 и через несколько минут Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины.

В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Перед этим мониторинговые сообщества писали, что на область летели 3 авиационные ракеты.

В 05:12 уже отменили воздушную тревогу. Впрочем, в 05:44 в Полтавской области снова объявили воздушную тревогу уже из-за вражеских ударных БпЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей.

06:25, 15 августа

Воздушная тревога

Ночью российские оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Взрывы раздавались в Черкасской и Полтавской областях.

Также была угроза баллистического удара. Воздушные силы информировали об опасности ударных дронов-камикадзе для Херсона, Запорожье, Харьковщины и Черкасской области.

БпЛА враг запускал и с северного, и с южного направлений в несколько волн.