Ночная атака дронов, Полтавщину враг обстрелял ракетами: хронология 904 дня войны
Начались 904 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Враг продолжает атаковать на линии фронта, а также запускать ракеты и дроны по мирным городам. При этом украинские военные уже более недели ведут дерзкую операцию на территории страны-агрессора и продвигаются в Курской области.
О главных событиях дня, ситуацию на фронте, дипломатические победы, потери противника и продвижение войск по состоянию на 15 августа, рассказывает 24 Канал.
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ВСУ продвинулись в Курской области России за последние два дня – 13 – 14 августа. Защитники имеют значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Украинские войска действуют в пределах заявленной максималистами границы украинского наступления. Это указывает на то, что ВСУ также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области, ВСУ только за минувшие сутки ликвидировали около 1 220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают: В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу утром, в 07:02. Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для Севера из Курской области. Уже в 07:14 объявили отбой угрозы баллистической атаки В CNN опубликовали спутниковые снимки от компании Maxar, которые свидетельствуют о том, что возле Льгова (Россия, Курская область) россияне пытаются возвести укрепления. Журналисты нашли соответствующие вакансии. Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54. До этого Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины. В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Мониторинговые сообщества отмечали, что на область летели 3 авиационные ракеты. В 05:12 отменили воздушную тревогу, и в 05:44 в Полтавской области снова ее объявили уже из-за угрозы атаки вражеских БПЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей. Сейчас в Полтавской ОВА не сообщали, какие последствия вражеской атаки. Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54 и через несколько минут Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины. В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Перед этим мониторинговые сообщества писали, что на область летели 3 авиационные ракеты. В 05:12 уже отменили воздушную тревогу. Впрочем, в 05:44 в Полтавской области снова объявили воздушную тревогу уже из-за вражеских ударных БпЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей. Ночью российские оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Взрывы раздавались в Черкасской и Полтавской областях. Также была угроза баллистического удара. Воздушные силы информировали об опасности ударных дронов-камикадзе для Херсона, Запорожье, Харьковщины и Черкасской области. БпЛА враг запускал и с северного, и с южного направлений в несколько волн.
ISW подтверждают продвижение ВСУ на Курщине
– отмечают аналитики.
Генштаб обновил статистику потерь врага
Утром снова объявляли тревогу
Россияне роют траншеи возле Льгова
Взрывы на Полтавщине
Взрывы на Полтавщине
Воздушная тревога
ВСУ продвинулись в Курской области России за последние два дня – 13 – 14 августа. Защитники имеют значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
Украинские войска действуют в пределах заявленной максималистами границы украинского наступления. Это указывает на то, что ВСУ также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области,
ВСУ только за минувшие сутки ликвидировали около 1 220 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу утром, в 07:02.
Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для Севера из Курской области.
Уже в 07:14 объявили отбой угрозы баллистической атаки
В CNN опубликовали спутниковые снимки от компании Maxar, которые свидетельствуют о том, что возле Льгова (Россия, Курская область) россияне пытаются возвести укрепления. Журналисты нашли соответствующие вакансии.
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54. До этого Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины.
В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Мониторинговые сообщества отмечали, что на область летели 3 авиационные ракеты.
В 05:12 отменили воздушную тревогу, и в 05:44 в Полтавской области снова ее объявили уже из-за угрозы атаки вражеских БПЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей.
Сейчас в Полтавской ОВА не сообщали, какие последствия вражеской атаки.
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54 и через несколько минут Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины.
В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Перед этим мониторинговые сообщества писали, что на область летели 3 авиационные ракеты.
В 05:12 уже отменили воздушную тревогу. Впрочем, в 05:44 в Полтавской области снова объявили воздушную тревогу уже из-за вражеских ударных БпЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей.
Ночью российские оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Взрывы раздавались в Черкасской и Полтавской областях.
Также была угроза баллистического удара. Воздушные силы информировали об опасности ударных дронов-камикадзе для Херсона, Запорожье, Харьковщины и Черкасской области.
БпЛА враг запускал и с северного, и с южного направлений в несколько волн.