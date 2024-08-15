Ночная атака дронов, Полтавщину враг обстрелял ракетами: хронология 904 дня войны

06:34, 15 августа

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54. До этого Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины.

В 5.01 в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Мониторинговые сообщества отмечали, что на область летели 3 авиационные ракеты.

В 05:12 отменили воздушную тревогу, и в 05:44 в Полтавской области снова ее объявили уже из-за угрозы атаки вражеских БПЛА, которые изменили движение и начали двигаться с Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей.

Сейчас в Полтавской ОВА не сообщали, какие последствия вражеской атаки.