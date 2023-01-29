Атака дронами на иранские склады оружия имела феноменальный успех, – Jerusalem Post

Почти одновременно на территории нескольких военных объектов Ирана прогремели взрывы. СМИ сообщают, что это была атака беспилотников, повлекшая немалые повреждения предприятий.

Несмотря на заявления Тегерана о том, что "повреждение мастерских минимальные" в результате атаки дронов, – в Jerusalem Post так не считают. Собственно, там констатировали со ссылкой на собственные источники в разведке, что обстрел имел феноменальный успех.

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Известно о четырех взрывах

В медиа также отметили, что в ту ночь произошло четыре взрыва на территории объектов, разрабатывавших современное оружие.

Ущерб выходит далеко за пределы "незначительного повреждения крыши", о чем заявляет Иран. Так же ошибочно Тегеран реагировал ранее на подобные инциденты, случавшиеся в последние годы,

– написали в СМИ.

В то же время там констатировали, что пока неизвестно, было ли вооружение поврежденное в результате атаки частью ядерных разработок Тегерана. Кроме того, в Jerusalem Post не исключают, что к этому инциденты причастна структура под названием Моссад – то есть разведка Израиля.

Реакция Украинской стороны