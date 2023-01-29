Атака дронами на иранские склады оружия имела феноменальный успех, – Jerusalem Post
Источник:Jerusalem Post
Почти одновременно на территории нескольких военных объектов Ирана прогремели взрывы. СМИ сообщают, что это была атака беспилотников, повлекшая немалые повреждения предприятий.
Несмотря на заявления Тегерана о том, что "повреждение мастерских минимальные" в результате атаки дронов, – в Jerusalem Post так не считают. Собственно, там констатировали со ссылкой на собственные источники в разведке, что обстрел имел феноменальный успех.
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Известно о четырех взрывах
В медиа также отметили, что в ту ночь произошло четыре взрыва на территории объектов, разрабатывавших современное оружие.
Ущерб выходит далеко за пределы "незначительного повреждения крыши", о чем заявляет Иран. Так же ошибочно Тегеран реагировал ранее на подобные инциденты, случавшиеся в последние годы,
– написали в СМИ.
В то же время там констатировали, что пока неизвестно, было ли вооружение поврежденное в результате атаки частью ядерных разработок Тегерана. Кроме того, в Jerusalem Post не исключают, что к этому инциденты причастна структура под названием Моссад – то есть разведка Израиля.
Реакция Украинской стороны
- Со заявления советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка понятно, что эта атака на Иран есть следствием сотрудничества Тегерана с Москвой. Такого же мнения придерживается пресс-секретарь Воздушных сил нашего государства Юрий Игнат.
- Однако оба спикера не подтвердили, что к этому инциденту причастны украинские военные. Поэтому говорить об этом не приходится.
- Кроме того, к этой теме отметим, что некоторые СМИ говорят о причастности Военно-морских сил США к этому обстрелу дронами.