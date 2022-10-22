Массированный удар по Югу: за ночь ВСУ ликвидировали 11 вражеских дронов

Российские оккупанты продолжают запускать ударные беспилотники по Украине. Только за ночь 22 октября наши военные ликвидировали 11 вражеских дронов.

Спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров отметил, что противник и дальше терроризирует мирное население. По югу Украины ночью нанесли массированный удар.

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10 ударных беспилотников уничтожили в небе над Николаевской областью, а еще 1 над Кировоградской областью. К сожалению, враг попал по одному из объектов критической инфраструктуры в Черкасской области. По состоянию на утро 22 октября спасатели продолжают тушить пожар.

Насколько эффективно ВСУ сбивают иранские дроны

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ научились успешно приземлять иранские дроны. Эффективную работу уже показали авиация, зенитно-ракетные войска и ПВО. Также успешно справляются с дронами благодаря применению зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

Только за 2 недели украинские воины сбили 85% иранских Shahed-136. Игнат отметил, что такие показатели были только "вопросом времени".

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Почему Иран помогает России

Аналитики американского Института изучения войны предположили, почему Иран помогает России убивать украинцев и снабжает дронами. Исследователи утверждают, что Тегеран считает Китай и Россию своими стратегическими партнерами. Вроде бы они могут помочь свергнуть власти США.

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