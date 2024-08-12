Оккупанты запустили "Шахеды" из Курска: для каких областей есть угроза
Вечером 12 августа российские оккупационные войска в очередной раз запустили ударные беспилотники. "Шахеды" движутся из Приморско-Ахтарска и района Курска.
Воздушная тревога распространилась на Харьковскую, Сумскую и Херсонскую области. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытия гражданской защиты.
Читайте также Россияне атаковали Сумы: под удар попали здания предприятий и критический объект, есть пострадавшие
Для каких областей есть угрозаОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Черниговской области также прозвучала воздушная тревога. Черниговщина – движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области, Сумская область – угроза применения ударных БпЛА! В Воздушных силах предупредили, что на Николаевщину движутся ударные БпЛА из Херсонской области. Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА! Воздушные силы сообщили, что был зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и района Курска. В случае объявления тревоги украинцев призвали направляться в укрытие.
– сообщили в Воздушных силах.
Угроза распространилась на Николаевскую область
Россияне запустили БпЛА
В Черниговской области также прозвучала воздушная тревога.
Черниговщина – движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области,
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА!
В Воздушных силах предупредили, что на Николаевщину движутся ударные БпЛА из Херсонской области.
Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА!
Воздушные силы сообщили, что был зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и района Курска.
В случае объявления тревоги украинцев призвали направляться в укрытие.