Оккупанты запустили "Шахеды" из Курска: для каких областей есть угроза

Вечером 12 августа российские оккупационные войска в очередной раз запустили ударные беспилотники. "Шахеды" движутся из Приморско-Ахтарска и района Курска.

Воздушная тревога распространилась на Харьковскую, Сумскую и Херсонскую области. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Для каких областей есть угроза

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