Россия снова запустила ударные БпЛА: для каких областей существует угроза атаки

Россия вечером 13 февраля в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА. Воздушная тревога раздается в ряде областей.

Если ваш регион предупреждают об опасности – немедленно направляйтесь в укрытие. Куда летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

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Где летят вражеские БпЛА