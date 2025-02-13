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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила ударные БпЛА: для каких областей существует угроза атаки
13 февраля, 21:55
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Россия снова запустила ударные БпЛА: для каких областей существует угроза атаки

Ирина Чеботникова, София Рожик

Россия вечером 13 февраля в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА. Воздушная тревога раздается в ряде областей.

Если ваш регион предупреждают об опасности – немедленно направляйтесь в укрытие. Куда летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

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Где летят вражеские БпЛА

 

21:59, 13 февраля

ВС о движении "Шахедов"

  • БпЛА на востоке Николаевщины и западе Херсонщины, курс северо-западный;
  • БпЛА на востоке Кировоградской области, курс северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке, центре и северо-западе Днепропетровщины, курс северо-западный;
  • БпЛА на западе Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА на востоке Сумщины, курс юго-западный курс юго-западный;
  • Новые группы БпЛА на северо-востоке Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина).

Также ВС предупредили о разведывательном БпЛА на Черниговщине и возможной работе ПВО.

21:55, 13 февраля

Где звучит воздушная тревога

21:33, 13 февраля

Ударный БпЛА на Днепр с востока.

20:51, 13 февраля

  • БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.
20:32, 13 февраля

Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровщины.

19:44, 13 февраля

Харьковская область, угроза применения ударных БпЛА,
– Воздушные силы.