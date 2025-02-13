Россия снова запустила ударные БпЛА: для каких областей существует угроза атаки
Россия вечером 13 февраля в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА. Воздушная тревога раздается в ряде областей.
Если ваш регион предупреждают об опасности – немедленно направляйтесь в укрытие. Куда летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
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Где летят вражеские БпЛА
Также ВС предупредили о разведывательном БпЛА на Черниговщине и возможной работе ПВО. Ударный БпЛА на Днепр с востока. Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровщины. Харьковская область, угроза применения ударных БпЛА,
ВС о движении "Шахедов"
Где звучит воздушная тревога
– Воздушные силы.
Также ВС предупредили о разведывательном БпЛА на Черниговщине и возможной работе ПВО.
Ударный БпЛА на Днепр с востока.
Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровщины.
Харьковская область, угроза применения ударных БпЛА,