Россия атаковала Черкасскую область БпЛА: в регионе зафиксировали последствия

Россия снова атаковала Украину с воздуха. В частности, под ударом оказалась Черкасская область.

В ночь на 18 марта Россия атаковала Черкасскую область ударными дронами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца.

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Что известно о последствиях

Табурец рассказал, ночное небо Черкасской области снова разрывали российские дроны.

Воздушное нападение отражали силы ПВО. Они уничтожили 22 БпЛА в пределах нашей области,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших и без жертв.

В то же время последствия прилетов все же есть. В частности, в областном центре горело складское помещение с продуктами питания. Кроме этого, ущерб нанесли админздания другого предприятия. Спасатели оперативно ликвидировали пожары.

Также известно, что вечером 17 марта в результате атаки дронов произошли пожары на двух предприятиях в Днепровском районе, которые спасатели уже потушили, пострадавших нет.

Россия атаковала также Никопольщину, сбрасывая боеприпасы с дронов на Марганецкую громаду и обстреливая Покровскую из артиллерии.