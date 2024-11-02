В Киеве дрон влетел в строительный кран: местные рассказали о последствиях атаки

Россия продолжает атаковать мирные украинские города дронами-камикадзе. В частности, под ударом оказался Киев.

Россия в ночь на 2 ноября снова атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". Он попал в строительный кран, рассказывает 24 Канал со ссылкой на этер Киев24.

Смотрите также Пришлось переехать оккупанта на автомобиле: как проходили бои за аэродром в Гостомеле

Что известно о последствиях

Взрывной волной повредило крышу у близлежащего дома, в других домах рядом выбило окна. Очевидцы рассказали, как у них открывались герметично закрытые окна.

Строительный кран получил повреждения и обгорел.

Местные жители рассказывают, что они спали. Однако сон был неспокойным. Также там отметили, что выбитые окна будут ремонтировать.

Вечером 2 ноября Россия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед".

Ранее стало известно о том, что Россия атаковала Днепропетровскую область. Там 5 человек получили ранения, среди них – 2 детей. Они госпитализированы, их состояние оценивают как удовлетворительное. Днепропетровская прокуратура начала уголовное производство в отношении этого.