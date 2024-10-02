Россияне обстреляли пункт пропуска на границе с Румынией: он приостановил работу

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В ночь на 2 октября враг ударил по Одесской области. Целью была, в частности, приграничная инфраструктура.

В ночь на 2 октября Россия атаковала Одесскую область. Там временно приостановили пропускные операции через КПП "Орловка".

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В Одесской ОВА подчеркнули, что россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Там подчеркнули, что это террор против гражданского населения.

Вскоре работа возобновится

По состоянию на 9 утра 2 октября в пункте пропуска "Орловка" осуществляют мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.

Пропускные операции временно приостановлены до 11:00 часов того же дня.

Просим при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства,

– призвали в Одесской таможне.

О возобновлении пропускных операций в этом пункте пропуска сообщат дополнительно. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них – гражданин Турции.

Россия в ночь на 2 октября атаковала Украину с воздуха ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". По значительной части целей отработали силы противовоздушной обороны.

В частности, примерно в полночь сообщили, что российские дроны атаковали объект критической инфраструктуры в Сумской области. Жители трех общин оказались без света.