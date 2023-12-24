В Винницкой области упали обломки российского "Шахеда": что известно о повреждениях

Россия продолжает терроризировать Украину своими дронами-камикадзе. Во время недавней российской атаки наша ПВО сбила один из вражеских БПЛА над Винницкой областью.

В ночь с 23 на 24 декабря Россия выпустила в сторону Украины дроны-камикадзе. Глава Тростянецкого поселкового совета Людмила Червонецкая прокомментировала атаку "Шахедами" и поделилась кадрами с места событий.

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Что известно о последствиях атаки в Винницкой области

Червонецкая заявила, что один вражеский дрон сбили над Тростянецкой общиной.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины 14 вражеских объектов были уничтожены. Один из них ликвидирован на территории нашей общины,

– заявила она.

По ее словам, жертв и пострадавших, к счастью, нет. Однако обломки "Шахеда" повредили здания. Повреждения получили хозяйственные помещения и жилые дома. Глава Тростянецкого поселкового совета показала фото, на которых можно увидеть воронку, выбитое стекло, сломанную дверь, изуродованную крышу.

Последствия падения обломков БПЛА в Винницкой области / Фото Людмилы Червонецкой

Червонецкая сообщила, что на месте работают соответствующие комиссии, профильные службы и восстановительные бригады. По ее словам, Тростянецкий поселковый совет 24 декабря принял решение о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий российской агрессии. Также глава Тростянецкого поселкового совета поблагодарила украинских защитников.

Что известно о недавней атаке "Шахедами"