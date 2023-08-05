Россия запустила несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины: куда направляются "Шахеды"
Источник:Виталий Ким
После массовой ракетной атаки Россия продолжила терроризировать мирное население Украины. В тот же день, уже поздно вечером, оккупанты выпустили ударные БПЛА.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия запустила поздно вечером 5 августа ударные беспилотники. Об этом он написал в соцсетях.
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Что известно об атаке дронов
Ким заявил, что около 9 дронов следуют через Николаевскую область. После этого некоторые мониторинговые каналы сообщают, что количество дронов, по приблизительным подсчетам, может достигать до 15 единиц. Следует заметить, что точная цифра пока неизвестна.
Из-за дронов, поставляемых Ираном России, сначала была объявлена тревога на Николаевщине и Херсонщине. Вскоре покраснели еще 2 области – Кировоградская и Полтавская.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских дронов в северо-западном направлении через Николаевскую область. По предварительным данным, страна-агрессорка выпустила 3 группы ударных беспилотников. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что дрон противника был зафиксирован между Кропивницким и Кременчугом. Кроме того, наши защитники призвали украинцев не пренебрегать своей безопасностью и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По информации мониторинговых телеграм-каналов, перед атакой россияне могли разведывать портовую, военную, топливную и энергетическую инфраструктуру Украины.
Россия атаковала Украину во время саммита в Саудовской Аравии
- Пока в Джидде проходил посвященный украинской формуле мира саммит, на который не пригласили Россию, оккупанты терроризировали мирное население нашей страны. Это началось вечером 5 августа.
- Первоначально российские захватчики провели комбинированную атаку. Они выпустили крылатые ракеты с территории России и Беларуси.
- Россияне применили "Кинжалы" и "Калибры". Владимир Зеленский сообщил, что захватчики били по "Мотор Сечи" и Хмельнитчине. По его словам, нашим защитникам удалось сбить часть вражеских целей.
- Также украинский президент заявил, что оккупанты ударили по Харьковщине. Россияне попали управляемой бомбой по Центру переливания крови. К сожалению, есть погибшие и раненые.
- Кроме этого, россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Предварительно в областном центре нет пострадавших.