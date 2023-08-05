Россия запустила несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины: куда направляются "Шахеды"

После массовой ракетной атаки Россия продолжила терроризировать мирное население Украины. В тот же день, уже поздно вечером, оккупанты выпустили ударные БПЛА.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия запустила поздно вечером 5 августа ударные беспилотники. Об этом он написал в соцсетях.

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Что известно об атаке дронов

Ким заявил, что около 9 дронов следуют через Николаевскую область. После этого некоторые мониторинговые каналы сообщают, что количество дронов, по приблизительным подсчетам, может достигать до 15 единиц. Следует заметить, что точная цифра пока неизвестна.

Из-за дронов, поставляемых Ираном России, сначала была объявлена тревога на Николаевщине и Херсонщине. Вскоре покраснели еще 2 области – Кировоградская и Полтавская.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских дронов в северо-западном направлении через Николаевскую область. По предварительным данным, страна-агрессорка выпустила 3 группы ударных беспилотников. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что дрон противника был зафиксирован между Кропивницким и Кременчугом. Кроме того, наши защитники призвали украинцев не пренебрегать своей безопасностью и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По информации мониторинговых телеграм-каналов, перед атакой россияне могли разведывать портовую, военную, топливную и энергетическую инфраструктуру Украины.

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