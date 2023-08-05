Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія запустила пізно ввечері 5 серпня ударні безпілотники. Про це він написав у соцмережах.

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Що відомо про атаку дронів

Кім заявив, що близько 9 дронів прямують через Миколаївську область. Після цього деякі моніторингові канали повідомляють, що кількість дронів, за приблизними підрахунками може сягати до 15 одиниць. Варто зауважити, що точна цифра наразі невідома.

Через дрони, які Іран постачає Росії, спочатку було оголошено тривогу на Миколаївщині та Херсонщині. Невдовзі "почервоніли" ще 2 області – Кіровоградська та Полтавська.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів у північно-західному напрямку через Миколаївську область. За попередніми даними, країна-агресорка випустила 3 групи ударних безпілотників. Згодом у Повітряних силах ЗСУ заявили, що дрон противника було зафіксовано між Кропивницьким і Кременчуком. Крім цього наші захисники закликали українців не нехтувати своєю безпекою та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За інформацією моніторингових телеграм-каналів, перед атакою росіяни могли розвідувати портову, військову, паливну та енергетичну інфраструктуру України.

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