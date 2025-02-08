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24 Канал Новости Украины Россия снова атакует Украину ударными БпЛА: какие области под угрозой удара
8 февраля, 21:21
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Россия снова атакует Украину ударными БпЛА: какие области под угрозой удара

София Рожик

Российская армия вечером 8 февраля снова запустила по мирным городам Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога раздается в ряде областей.

Если в вашем регионе существует угроза, находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские БпЛА.

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Где движутся вражеские БпЛА

 

20:28, 08 февраля

  • БпЛА в западной части Сумщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
19:49, 08 февраля

БпЛА в северной части Сумщины, курс западный.

19:48, 08 февраля

Черниговская область – угроза ударных БпЛА.

19:42, 08 февраля

Внимание! Сумская область – угроза применения ударных БпЛА!
– Воздушные силы.