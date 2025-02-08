Россия снова атакует Украину ударными БпЛА: какие области под угрозой удара

Российская армия вечером 8 февраля снова запустила по мирным городам Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога раздается в ряде областей.

Если в вашем регионе существует угроза, находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские БпЛА.

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Где движутся вражеские БпЛА