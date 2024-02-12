Главное наше преимущество: с помощью чего Силы обороны эффективно ликвидируют воздушные цели

В последнее время россияне запускают по территории Украины большое количество "Шахедов". Ночью 11 февраля нашу страну атаковали 45 дронов. Однако и украинские Силы обороны демонстрируют эффективность своей работы, уничтожив 40 из примененных врагом "Шахедов".

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что украинские силы достигают такой эффективности, в частности, благодаря интеллекту и технологическому превосходству над россиянами. Это позволяет бороться с массовым применением "Шахедов" оккупантами.

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Технологически не стоим на месте

Последние несколько недель у Сил обороны была проблема из-за того, что россияне сумели, насколько это возможно, технически усовершенствовать "Шахеды", поставить на них определенное оборудование. Тогда уровень сбивания этих дронов был несколько ниже.

Однако происходит борьба нашего интеллекта и технологий против массовости применения дронов врагом.

"Очень быстро украинские системы противовоздушной обороны, в частности, системы радиоэлектронной борьбы учли все возможности россиян – как они выстраивают пути, задают цели, как их "Шахеды" пытаются избегать наших систем РЭБ и т. д. Технологически мы тоже не стоим на месте, и с учетом всего этого произошла такая ситуация", – объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Наносим финансовый ущерб

В то же время, по его мнению, сейчас стоит воздержаться от эйфорических заявлений. Если такая результативность будет стабильно держаться несколько дней, то можно говорить о том, что украинцы в очередной раз нашли способ эффективно уничтожать российские дроны. Если же это произошло один раз, тогда понимаем, что на это повлияли какие-то особые факторы.

В любом случае гражданам надо быть очень внимательными, и когда звучит сигнал воздушной тревоги, необходимо обязательно идти в укрытие, искать себе убежище. Это нужно делать, даже если украинские силы будут на 100% сбивать вражеские дроны. Все равно риски нанесения вреда жизни гражданским всегда будут существовать,

– подчеркнул Тимочко.

Однако такой высокий показатель сбивания вражеских дронов имеет большое значение. Россияне потратили 1,5 миллиарда долларов на закупку "Шахедов". Когда мы уничтожаем эти дроны, это означает, что враг выбросил эти средства в пустоту.

"Современная война является не только высокотехнологичной, но и финансово-ресурсной. А Украине удается наносить финансовый ущерб оккупантам, уничтожая их оружие, а также повреждая их газо- и нефтетранспортные системы. Это дает возможность смотреть с перспективой в будущее", – подчеркнул Иван Тимочко.

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