Возможен пуск дронов-камикадзе, – Гуменюк о новой угрозе вражеской атаки

После массированной атаки 14 января оккупанты могут подготовить новое нападение на Украину. На этот раз дронами-камикадзе, которых у врагов немало.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в прямом эфире телеканала "Рада". По ее словам, разведывательные действия или атака беспилотниками может произойти уже сегодня.

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Готовиться ли к новому нападению дронами

Спикер отметила, что российские ракетоносители и дальше находятся в Черном море, поэтому расслабляться не стоит. Кроме того, у оккупантов достаточно беспилотников типа Shahed-136.

Они могут активизировать с помощью них свою разведку или атаковать территорию Украины. Произойти это может даже сегодня.

Порывистый ветер для них (врагов – 24 Канал) определенным препятствием. Поэтому они не использовали их (дроны – 24 Канал) во время повышенной штормовой опасности и штормовой погоды, когда был очень сильный порывистый ветер. Пока погода немного утихла, и это может быть признаком, что они воспользуются этим,

– объяснила Наталья Гуменюк.

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