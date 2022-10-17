Две страны-изгоя объединили силы ради террора, – Минобороны об атаке дронами

17 октября российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе. На это уже отреагировали в Министерстве обороны Украины.

Россию и Иран назвали "странами-изгоями". Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Реакция Минобороны на атаку дронами-камикадзе

Две страны-изгои – Россия и Иран – объединили усилия, чтобы усовершенствовать тактику террора дронами-камикадзе.

– отметили в ведомстве.

В Минобороны задались вопросом, какие страны будут следующими целями:

"Или пора остановить шахида-террориста?" – добавили в ведомстве.



Как выглядят дроны-камикадзе / фото AFP



Как в Киеве сбивали дроны / AFP



Киев обстреляли дронами-камикадзе / фото AFP

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