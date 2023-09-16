Румыния могла бы сбивать "Шахеды", но есть нюанс, – многолетний представитель НАТО
Обломки российских беспилотников уже несколько раз упали на территории Румынии, которая является членом НАТО. Румыния могла бы сбивать российские дроны, однако в этом контексте есть определенные нюансы.
Румыния могла бы сбивать российские дроны. Об этом в интервью 24 Каналу сказал многолетний представитель НАТО Джейми Ши, который проработал в структуре организации более 38 лет.
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Почему НАТО не активирует статью 5
"С помощью НАТО и своих собственных систем Румыния могла бы сбивать эти дроны, особенно иранские "Шахеды", которые летают не очень быстро и достаточно большие, а значит могут быть мишенью", – сказал он.
Однако Джейми Ши отметил, что все зависит от восприятия инцидента как умышленной атаки, а не как случайности. То есть, для того чтобы активировать 5 статью НАТО, нужно понимание, что именно страна-член Альянса была целью атаки.
Конечно, Россия несет ответственность, потому что это Россия, а не Украина, стреляет из этих систем, чтобы уничтожить здания, зернохранилища и убивает гражданских. Но что касается ссылки на статью 5, то это очень сильно зависит от оценки того, что такая атака была умышленной, что именно страна-член НАТО была целью и что эта атака не была случайностью,
– отметил многолетний представитель НАТО.
Что такое 5 статья НАТОВ случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены НАТО сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению.
Кроме того, Джейми Ши отметил проблему обломков, "что является классической проблемой противовоздушной обороны, и поэтому это не так просто".
Если вы попадаете в беспилотник и он распадается на 1000 маленьких кусочков, которые падают на землю, очень трудно перехватить эти 1000 маленьких кусочков,
– сказал он.
В конце концов Джейми Ши считает закономерными меры правительства Румынии с точки зрения укрытий и систем оповещения воздушной тревоги.
Падение обломков русских дронов в Румынии: детали
- В сентябре несколько раз обломки российских дронов падали на территории Румынии, когда оккупанты пытались атаковать Одесскую область.
- После первого падения обломков румынские власти не признавали этот факт, однако впоследствии подтвердили информацию. В ответ на угрозу в приграничных с Украиной районах Румынии усилят меры защиты.
- Также США планируют в ближайшее время перебросить в Румынию дополнительные истребители для усиления миссий НАТО по контролю над воздухом.
- В то же время в Альянсе заявили, что в НАТО нет информации, которая указывала бы на любое умышленное нападение России на территорию союзников, то есть Румынии.
- В Румынии заявили, что готовы сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу их стране.