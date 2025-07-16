В Сумах вражеский дрон ударил по предприятию
- Ночью 16 июля в Сумах вражеский дрон попал в территорию местного предприятия, повредив административное здание, транспортные средства, и 2 частных дома.
- Правоохранители и взрывотехники проводят следственные действия на месте удара, фиксируют последствия обстрела, изымают обломки дрона и рассматривают открытие уголовного производства за военные преступления.
Ночью 16 июля враг атаковал дронами-камикадзе Сумы. Пострадало местное предприятие.
Также повреждено админздание, авто и жилые дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Сумской области.
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Какие последствия атаки по Сумам?
Утром 15 июля вражеский беспилотник попал в территорию одного из местных предприятий в Сумах. Предварительно, в результате обстрела повреждены административное здание, транспортные средства, а также 2 частных дома.
О пострадавших пока не сообщается.
Правоохранители проводят следственные действия на месте удара российского дрона-камикадзе.
На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Полиция фиксирует последствия обстрела, изымает обломки дрона и проводит документирование для дальнейшего расследования.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье Уголовного кодекса Украины о военных преступлениях.
Напомним, Кривой Рог подвергся атаке с использованием 28 "Шахедов" и баллистической ракеты, ранен 17-летний парень. В результате атаки разрушено промышленное предприятие, несколько районов города остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.