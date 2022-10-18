У Путина отметились циничным заявлением относительно Украины из-за иранских дронов

Пресс-секретарь российского диктатора цинично заявил, что захватчики применяют против Украины только технику собственного производства. Якобы дроны, от удара которых 17 октября погибли 5 киевлян, совсем не иранские, а российские.

Так, в ответ на вопрос об использовании Россией иранских дронов, прихвостень Владимира Путина заявил, что "нет такой информации". Об этом пишут российские СМИ.

Важно "Мопед не мой": чем опасны Shahed-136 и как в России они стали "Геранью"

Оккупанты убеждают, что атаковали наши населенные пункты дронами собственного производства.

Песков убеждает, что в ходе боевых действий в Украине Россия использует технику только собственного производства. Об этом свидетельствуют и соответствующие маркировки на вооружении. А все остальные вопросы уже в минобороны России, сказал спикер российского диктатора.

Оккупанты используют иранские дроны-камикадзе типа "Shahed-136". Россия пытается убедить мир в том, что это не иранские БпЛА. Дроны маркируют как "Герань".

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Обломки одного из иранских дронов, который Россия маскирует под "Герань" / Фото Виталия Кличко

Россия использует иранские дроны, – МИД Украины

Киев готов передать "мешок доказательств" – обломки иранских дронов всем, кто до сих пор сомневается, что Россия использует против украинцев дроны иранского производства. Об этом заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД убежден, что после получения обломков беспилотников "следствие" завершится очень быстро. Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что Иран помогает России конкретным оружием. Также подчеркнул, что такие же дроны, которые уничтожают Украину, сейчас нацелены и на Израиль.

Отметим, бойцы Путина 17 октября массированно атаковали Киев иранскими дронами. Оккупанты запустили сразу 28 беспилотников. Большинство из них нашим защитникам удалось сбить.

Один из вражеских дронов попал в многоэтажку. Под завалами оказались мирные украинцы. К сожалению, от атаки дронов в Киеве погибли 5 человек.

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